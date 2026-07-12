В ночь на воскресенье Иран и США обменялись масштабными ударами

09:00 Источник: Интерфакс

Американские военные в воскресенье утром завершили очередную серию ударов по Ирану, в ходе которой поразили примерно 140 военных объектов, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Центральное командование завершило третий за эту неделю раунд ударов по Ирану. Иранская сторона понесла ответственность за то, что атаковала еще одно судно в Ормузском проливе", - говорится в заявлении командования.

В нем указывается, что на этот раз "поражены примерно 140 иранских военных целей (...). Речь идет о местах хранения ракет, дронов, военных арсеналах, системах связи, береговых наблюдательных пунктах, объектах ВМС".

Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) временно закрывает движение по Ормузскому проливу из-за попыток других стран повлиять на обстановку в нем, сообщает в ночь на воскресенье иранское телевидение.

В командовании КСИР пояснили, что пролив будет закрыт "до дальнейшего уведомления". Военные подчеркнули, что пошли на такой шаг в связи "с иностранным вмешательством", а также в связи с попытками создать не согласованный с Тегераном маршрут для судов.

Также в КСИР объяснили, что несколько судов недавно попытались пересечь пролив вне одобренного Ираном коридора. Одно из этих судов иранские военные остановили, так как, по их мнению, оно представляло опасность для навигации.

Корпус стражей Исламской революции Ирана заявил, что ему удалось поразить ракетами авиабазу имени принца Хасана в Иордании, передает иранская телерадиокомпания IRIB.

По ее информации, иранские военные в ходе удара применили баллистические ракеты и смогли уничтожить командный центр и ангары, в которых хранились беспилотники MQ-9.

Военные ОАЭ и Катара отражают авиаудары, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на власти этих стран.

В Минобороны Катара отметили, что смогли перехватить летевшие в сторону страны ракеты. В ОАЭ пояснили, что в настоящее время отбивают атаку, проведенную при помощи ракет и БПЛА. Тем временем в МВД Бахрейна население предупредили об угрозе ударов с воздуха.