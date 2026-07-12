0
0
141
НОВОСТИ

В ночь на воскресенье Иран и США обменялись масштабными ударами

09:00 12.07.2026 Источник: Интерфакс

Американские военные в воскресенье утром завершили очередную серию ударов по Ирану, в ходе которой поразили примерно 140 военных объектов, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Центральное командование завершило третий за эту неделю раунд ударов по Ирану. Иранская сторона понесла ответственность за то, что атаковала еще одно судно в Ормузском проливе", - говорится в заявлении командования.

В нем указывается, что на этот раз "поражены примерно 140 иранских военных целей (...). Речь идет о местах хранения ракет, дронов, военных арсеналах, системах связи, береговых наблюдательных пунктах, объектах ВМС".

Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) временно закрывает движение по Ормузскому проливу из-за попыток других стран повлиять на обстановку в нем, сообщает в ночь на воскресенье иранское телевидение.

В командовании КСИР пояснили, что пролив будет закрыт "до дальнейшего уведомления". Военные подчеркнули, что пошли на такой шаг в связи "с иностранным вмешательством", а также в связи с попытками создать не согласованный с Тегераном маршрут для судов.

Также в КСИР объяснили, что несколько судов недавно попытались пересечь пролив вне одобренного Ираном коридора. Одно из этих судов иранские военные остановили, так как, по их мнению, оно представляло опасность для навигации.

Корпус стражей Исламской революции Ирана заявил, что ему удалось поразить ракетами авиабазу имени принца Хасана в Иордании, передает иранская телерадиокомпания IRIB.

По ее информации, иранские военные в ходе удара применили баллистические ракеты и смогли уничтожить командный центр и ангары, в которых хранились беспилотники MQ-9.

Военные ОАЭ и Катара отражают авиаудары, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на власти этих стран.

В Минобороны Катара отметили, что смогли перехватить летевшие в сторону страны ракеты. В ОАЭ пояснили, что в настоящее время отбивают атаку, проведенную при помощи ракет и БПЛА. Тем временем в МВД Бахрейна население предупредили об угрозе ударов с воздуха.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:50 12.07.2026
От внезапной болезни умер сенатор США Линдси Грэм*
0
68
10:40 12.07.2026
В Крыму свободную продажу бензина сегодня ведет 81 АЗС
0
120
10:01 12.07.2026
В Торонто во время праздника неизвестный открыл стрельбу. Есть погибшие и раненые
0
187
09:30 12.07.2026
ВС РФ нанесли удары по портам в Одессе и Черноморске - Минобороны России
0
213
21:00 11.07.2026
Турция пересматривает миграционную политику
0
1210
20:30 11.07.2026
В Константиновке все еще встречаются разрозненные группы ВСУ, идет дозачистка — Пушилин
0
1026
20:00 11.07.2026
На востоке КНР эвакуировали более 3 млн человек из-за надвигающегося тайфуна
0
939
19:30 11.07.2026
Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за смерть Али Хаменеи и других иранцев
0
1103
19:00 11.07.2026
ВСУ потеряли около 1 460 военных на всех направлениях СВО — МО РФ
0
1016
18:30 11.07.2026
ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области
0
1072

Возврат к списку