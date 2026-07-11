ВСУ потеряли около 1 460 военных на всех направлениях СВО — МО РФ

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери ВСУ за сутки на всех направлениях спецоперации составили порядка 1 460 военных, следует из сводки Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в зоне ответственности «Севера» потери ВСУ составили более 175 военнослужащих. Более 210 военнослужащих украинская сторона потеряла в зоне ответственности группировки «Запад», а в зоне Южной группировки противник потерял до 215 военных.

В зоне ответственности «Центра» потери ВСУ составили более 335 военных, а в зоне ответственности «Востока» — свыше 455 солдат. В зоне ответственности «Днепра» уничтожено до 70 солдат ВСУ.