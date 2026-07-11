ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ активными действиями установили контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области», — говорится в сообщении.