ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области
18:30 11.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска установили контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Север“ активными действиями установили контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области», — говорится в сообщении.
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