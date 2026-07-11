Дагестан и Чечня получат дополнительно 4 млрд рублей на ликвидацию последствий наводнения
18:00 11.07.2026 Источник: Интерфакс
Дополнительные 4,4 млрд рублей выделены на ликвидацию последствий наводнения в Дагестане и Чечне, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Более 4,4 млрд рублей дополнительно будет направлено Дагестану и Чечне на оказание мер социальной поддержки граждан, жильё которых было утрачено или повреждено в результате наводнения весной 2026 года. Распоряжения об этом подписаны", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что межбюджетный трансферт для Дагестана составит свыше 3,8 млрд рублей. Чечне из резервного фонда правительства будет перечислено порядка 557 млн рублей.
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