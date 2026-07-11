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НОВОСТИ

Турист погиб на Эльбрусе после восхождения

17:00 11.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турист погиб на Эльбрусе после восхождения в составе группы. Его тело спускают спасатели, проводится проверка, сообщили в управлении СК по Кабардино-Балкарии.

«По предварительным данным, 11 июля группа из четырех туристов в сопровождении двух гидов осуществила восхождение на Эльбрус. На обратном пути один из участников группы почувствовал недомогание и скончался. В настоящее время осуществляется его спуск с горы. Жизни и здоровью других участников группы угрозы нет», — рассказали в ведомстве.

СК организовал доследственную проверку. Отмечается, что назначена экспертиза тела погибшего.

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