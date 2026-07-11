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Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за смерть Али Хаменеи и других иранцев

19:30 11.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поклялся, что Тегеран отомстит за смерть погибшего Али Хаменеи и других иранцев, которые стали жертвами американо-израильских ударов.

«Мы клянемся отомстить за вашу кровь и за кровь всех мучеников этих двух войн, покарав преступных и опозоривших себя убийц. Эта месть — воля нашего народа, и она непременно должна быть осуществлена», — говорится в письменном обращении Хаменеи по случаю похорон его отца — бывшего верховного лидера. «Месть — это требование нашего народа, и она обязательно должна быть осуществлена», — подчеркнул он.

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