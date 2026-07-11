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На востоке КНР эвакуировали более 3 млн человек из-за надвигающегося тайфуна

20:00 11.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти КНР распорядились эвакуировать свыше 3 млн человек на востоке страны из-за приближающегося тайфуна «Бави». Стихия обрушится на побережье провинций Чжэцзян и Фуцзянь в ночь с 11 на 12 июля.

По данным агентства Синьхуа, в провинции Чжэцзян в безопасные места временно переместили 1,7 млн человек. В Шанхае, который также подвергнется влиянию тайфуна, эвакуировали 34 тыс. человек.

В провинции Фуцзянь перевели в безопасные места свыше 1,3 млн жителей районов, которые подвергнутся удару стихии.

Ранее Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухами КНР, а также власти Чжэцзяна и Фуцзяни повысили уровень экстренного реагирования на тайфун «Бави» с третьего до второго. Центральная метеорологическая станция КНР выпустила предупреждение красного (наивысшего) уровня в связи с проливными дождями.

«Бави» приближается к провинциям Чжэцзян и Фуцзянь. Скорость ветра вблизи центра тайфуна составляет 40 м/с. Тайфун движется на северо-запад со скоростью 20-25 км/ч, набирая силу по мере приближения к побережью. Метеорологи ожидают, что он достигнет берега в ночь с 11 на 12 июля. По последним прогнозам, скорость ветра составит 33-40 м/с.

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