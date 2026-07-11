На востоке КНР эвакуировали более 3 млн человек из-за надвигающегося тайфуна
20:00 11.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти КНР распорядились эвакуировать свыше 3 млн человек на востоке страны из-за приближающегося тайфуна «Бави». Стихия обрушится на побережье провинций Чжэцзян и Фуцзянь в ночь с 11 на 12 июля.
По данным агентства Синьхуа, в провинции Чжэцзян в безопасные места временно переместили 1,7 млн человек. В Шанхае, который также подвергнется влиянию тайфуна, эвакуировали 34 тыс. человек.
В провинции Фуцзянь перевели в безопасные места свыше 1,3 млн жителей районов, которые подвергнутся удару стихии.
Ранее Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухами КНР, а также власти Чжэцзяна и Фуцзяни повысили уровень экстренного реагирования на тайфун «Бави» с третьего до второго. Центральная метеорологическая станция КНР выпустила предупреждение красного (наивысшего) уровня в связи с проливными дождями.
«Бави» приближается к провинциям Чжэцзян и Фуцзянь. Скорость ветра вблизи центра тайфуна составляет 40 м/с. Тайфун движется на северо-запад со скоростью 20-25 км/ч, набирая силу по мере приближения к побережью. Метеорологи ожидают, что он достигнет берега в ночь с 11 на 12 июля. По последним прогнозам, скорость ветра составит 33-40 м/с.
НОВОСТИ
- 21:00 11.07.2026
- Турция пересматривает миграционную политику
- 20:30 11.07.2026
- В Константиновке все еще встречаются разрозненные группы ВСУ, идет дозачистка — Пушилин
- 19:30 11.07.2026
- Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за смерть Али Хаменеи и других иранцев
- 19:00 11.07.2026
- ВСУ потеряли около 1 460 военных на всех направлениях СВО — МО РФ
- 18:30 11.07.2026
- ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области
- 18:00 11.07.2026
- Дагестан и Чечня получат дополнительно 4 млрд рублей на ликвидацию последствий наводнения
- 17:00 11.07.2026
- Турист погиб на Эльбрусе после восхождения
- 16:00 11.07.2026
- В Варшаве появится стена памяти о жертвах Волынской резни — Туск
- 15:00 11.07.2026
- Внешние силы не прекращают попыток сменить власть в Грузии — правящая партия
- 14:00 11.07.2026
- В Гагаузии остались патриоты, которые отстоят автономию — сестра Гуцул
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать