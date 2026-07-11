В Константиновке все еще встречаются разрозненные группы ВСУ, идет дозачистка — Пушилин
20:30 11.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разрозненные группы киевских боевиков все еще встречаются в Константиновке, дозачистка города продолжается. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«По Константиновке мы понимаем и осознаем, что сейчас еще предстоит этап дозачистки, потому что разрозненные группы или единичное проявление противника, как правило, встречаются после освобождения населенного пункта, именно этим [дозачисткой] сейчас и занимаются наши подразделения», — сказал Пушилин.
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