В Крыму свободную продажу бензина сегодня ведет 81 АЗС
10:40 12.07.2026 Источник: Интерфакс
Свободная продажа топлива в Крыму в воскресенье организована на 81 автозаправочной станции (АЗС), следует из данных Минтопэнерго республики.
Ведомство в своем канале в Max опубликовало таблицы со списками АЗС, где в свободной продаже ведется отпуск бензина марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Накануне топливо было в свободной продаже на 99 АЗС на территории республики.
В Севастополе в воскресенье топливо продают свободно на шести АЗС, также отпуск ведется по QR-кодам, выданным накануне.
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