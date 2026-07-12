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В Крыму свободную продажу бензина сегодня ведет 81 АЗС

10:40 12.07.2026 Источник: Интерфакс

Свободная продажа топлива в Крыму в воскресенье организована на 81 автозаправочной станции (АЗС), следует из данных Минтопэнерго республики.

Ведомство в своем канале в Max опубликовало таблицы со списками АЗС, где в свободной продаже ведется отпуск бензина марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Накануне топливо было в свободной продаже на 99 АЗС на территории республики.

В Севастополе в воскресенье топливо продают свободно на шести АЗС, также отпуск ведется по QR-кодам, выданным накануне.

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