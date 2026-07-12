От внезапной болезни умер сенатор США Линдси Грэм*
10:50 12.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сенатор-республиканец Линдси Грэм (*внесен в российский перечень террористов и экстремистов) умер в возрасте 71 года. Об этом сообщил офис американского законодателя.
«Вечером в субботу, 11 июля, сенатор США Линдси Грэм скончался от непродолжительной и внезапной болезни. Семья сенатора Грэма просит молиться за него и уважать его частную жизнь в этот невероятно трудный период», — сообщает офис Грэма на странице сенатора в соцсети X.
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