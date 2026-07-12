Ряд стран НАТО не намерены отправлять оружие и выделять деньги Украине – президент Словакии

13:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько стран НАТО отказываются направлять деньги для военной поддержки Украины. Об этом сообщил в интервью программе «В политике» телеканала ТА-3 президент Словакии Петер Пеллегрини, комментируя итоги саммита Североатлантического альянса в Анкаре.

«Словакия четко дала понять, что не будет помогать [Украине] оружием и участвовать в финансировании дальнейшего вооружения Украины, — сказал президент. — [По этой теме на саммите НАТО] ясно высказался и премьер Венгрии, сказавший, что Венгрия никакой военной помощи и никаких финансовых средств предоставлять Украине не будет. Также [в том же духе] высказался непосредственно за столом переговоров [в Анкаре] премьер Чехии. Были и другие премьеры, которые, проще говоря, не будут участвовать в [пакете помощи организации Украине в размере] 70 млрд [евро]. Поэтому Словакия в [выражении] своей [отрицательной] позиции [по вопросу предоставления военной помощи Украине] не была в одиночестве».