Вице-президент США может оказаться в сложном положении из-за срыва американо-иранского диалога - СМИ
12:35 12.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вина за срыв американо-иранского диалога и несоблюдение Исламабадского меморандума может лечь на вице-президента США Джей Ди Вэнса как на центрального участника переговоров с Тегераном. Об этом сообщила со ссылкой на источники американская газета Politico.
«Именно он (Вэнс — прим. ТАСС) рискует больше всех. Этот меморандум о взаимопонимании, судя по всему, обернется провалом, и ответственность за него лежит на нем», — приводит издание слова бывшего чиновника Белого дома.
Он также заявил, что нарушение положений меморандума было неизбежным, поскольку в нем не отражены ключевые моменты — условия прекращения огня в Ливане и контроль над Ормузским проливом.
В свою очередь другой чиновник сообщил Politico, что изначальные сомнения Вэнса в готовности Ирана выполнить условия сделки с США помогли ему укрепить свои политические позиции. Тем не менее многие республиканцы уверены, что вице-президент все равно окажется в числе людей, которых будут винить в случае, если эскалация конфликта вызовет серьезные экономические трудности.
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