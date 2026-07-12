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Центральное командование ВС США утверждает, что Ормузский пролив открыт для всех судов

16:15 12.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ормузский пролив открыт для прохода всеми судами, американские военные готовы обеспечить свободу навигации по данной водной артерии, утверждает Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

«Ормузский пролив открыт для всех судов. ВС США находятся на своих позициях и готовы обеспечить свободу судоходства», — говорится в сообщении командования в социальной сети X.

Как отметили в командовании, «Иран не контролирует пролив», за последние семь дней через него прошли свыше 140 судов.

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