0
0
0
НОВОСТИ

Власти Ирана: На данный момент прохождение через Ормузский пролив невозможно

16:55 12.07.2026 Источник: Интерфакс

Иранское Управление по делам Персидского залива (PGSA) объявило, что Ормузский пролив пока остается перекрытым, после нормализации обстановки власти изучат заявки на его прохождение.

"В связи с недавними незаконными действиями вооруженных сил США в регионе на данный момент прохождение через Ормузский пролив невозможно. Как только будет восстановлено спокойствие и стабильность, все заявки рассмотрят в порядке очереди и необходимые разрешения выдадут", - говорится в сообщении PGSA в соцсети X.

В администрации напомнили, что единственный способ получить разрешение на пересечение пролива - через сайт PGSA.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:15 12.07.2026
Центральное командование ВС США утверждает, что Ормузский пролив открыт для всех судов
0
157
15:20 12.07.2026
Тайфун «Бави» привел к отмене более тысячи авиарейсов в аэропортах Шанхая
0
272
15:10 12.07.2026
Зеленский заявил, что отношения с некоторыми соседями «нуждаются в новой волне»
0
294
14:50 12.07.2026
Зеленский планирует сменить правительство Украины, включая руководство правоохранительных органов
0
293
13:25 12.07.2026
Ряд стран НАТО не намерены отправлять оружие и выделять деньги Украине – президент Словакии
0
443
12:50 12.07.2026
Глава Пентагона: Иран сделал неверный выбор. Теперь они заплатят
0
502
12:35 12.07.2026
Вице-президент США может оказаться в сложном положении из-за срыва американо-иранского диалога - СМИ
0
485
10:50 12.07.2026
От внезапной болезни умер сенатор США Линдси Грэм*
0
666
10:40 12.07.2026
В Крыму свободную продажу бензина сегодня ведет 81 АЗС
0
648
10:01 12.07.2026
В Торонто во время праздника неизвестный открыл стрельбу. Есть погибшие и раненые
0
557

Возврат к списку