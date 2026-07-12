Власти Ирана: На данный момент прохождение через Ормузский пролив невозможно
16:55 12.07.2026 Источник: Интерфакс
Иранское Управление по делам Персидского залива (PGSA) объявило, что Ормузский пролив пока остается перекрытым, после нормализации обстановки власти изучат заявки на его прохождение.
"В связи с недавними незаконными действиями вооруженных сил США в регионе на данный момент прохождение через Ормузский пролив невозможно. Как только будет восстановлено спокойствие и стабильность, все заявки рассмотрят в порядке очереди и необходимые разрешения выдадут", - говорится в сообщении PGSA в соцсети X.
В администрации напомнили, что единственный способ получить разрешение на пересечение пролива - через сайт PGSA.
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