Зеленский заявил, что отношения с некоторыми соседями «нуждаются в новой волне»

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский на фоне конфликта с Польшей заявил о намерении найти «новую основу» для выстраивания отношений между двумя странами.

Выстроить по-новому отношения он также хочет и с Венгрией. «Соседи Украины, отношения с которыми нуждаются в новой основе, и особенно это касается Польши и Венгрии», — написал он в своем телеграм-канале.