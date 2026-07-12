Тайфун «Бави» привел к отмене более тысячи авиарейсов в аэропортах Шанхая
15:20 12.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шанхайские международные аэропорты Пудун и Хунцяо отменили свыше 40% авиарейсов из-за тайфуна «Бави». Об этом сообщило издание «Шангуань синьвэнь». В Пудуне задержали 221 рейс и отменили 905 рейсов. В Хунцяо отложили 85 рейсов и отменили 384 рейса.
Ранее Центральное телевидение Китая проинформировало, что китайские авиакомпании намереваются отменить свыше 2,8 тыс. внутренних рейсов на 12 июля из-за непогоды.
НОВОСТИ
- 15:10 12.07.2026
- Зеленский заявил, что отношения с некоторыми соседями «нуждаются в новой волне»
- 14:50 12.07.2026
- Зеленский планирует сменить правительство Украины, включая руководство правоохранительных органов
- 13:25 12.07.2026
- Ряд стран НАТО не намерены отправлять оружие и выделять деньги Украине – президент Словакии
- 12:50 12.07.2026
- Глава Пентагона: Иран сделал неверный выбор. Теперь они заплатят
- 12:35 12.07.2026
- Вице-президент США может оказаться в сложном положении из-за срыва американо-иранского диалога - СМИ
- 10:50 12.07.2026
- От внезапной болезни умер сенатор США Линдси Грэм*
- 10:40 12.07.2026
- В Крыму свободную продажу бензина сегодня ведет 81 АЗС
- 10:01 12.07.2026
- В Торонто во время праздника неизвестный открыл стрельбу. Есть погибшие и раненые
- 09:30 12.07.2026
- ВС РФ нанесли удары по портам в Одессе и Черноморске - Минобороны России
- 09:00 12.07.2026
- В ночь на воскресенье Иран и США обменялись масштабными ударами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать