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Тайфун «Бави» привел к отмене более тысячи авиарейсов в аэропортах Шанхая

15:20 12.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шанхайские международные аэропорты Пудун и Хунцяо отменили свыше 40% авиарейсов из-за тайфуна «Бави». Об этом сообщило издание «Шангуань синьвэнь». В Пудуне задержали 221 рейс и отменили 905 рейсов. В Хунцяо отложили 85 рейсов и отменили 384 рейса.

Ранее Центральное телевидение Китая проинформировало, что китайские авиакомпании намереваются отменить свыше 2,8 тыс. внутренних рейсов на 12 июля из-за непогоды.

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