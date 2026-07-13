0
0
0
НОВОСТИ

На Украине продолжат чтить бандеровцев, пока не поменяются власти — экс-премьер Польши

10:00 13.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Культ бандеровцев останется основой государственной политики Украины до тех пор, пока в стране не сменятся власти. Об этом заявил в эфире телеканала Polsat экс-премьер Польши (2001-2004) Лешек Миллер.

«Пока на Украине правят бандеровцы, ничего не изменится, потому что защита доброго имени [Степана] Бандеры, [Романа] Шухевича и других бандитов входит в число государственных задач», — отметил Миллер. «Только когда эта власть уйдет или будет свергнута, и к власти придут люди, которые будут иначе относиться к своему болезненному прошлому, — только тогда можно будет всерьез задуматься о примирении, о завершении процесса, об эксгумации [жертв Волынской резни]», — добавил он.

Кроме того, бывший польский премьер объяснил, почему на Украине полномасштабно идут перезахоронения солдат Вермахта, но тормозится процесс эксгумации жертв Волынской резни. «На этот вопрос есть только один ответ. На останках немецких солдат видны следы, оставшиеся в результате боевых действий, участия в сражениях. <…> А вот останки убитых поляков — это кости женщин, детей, детские черепа с вбитыми гвоздями, разрубленные и изрезанные кости. И это украинцы не хотят показывать миру», — рассказал Миллер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 13.07.2026
Три человека погибли в результате падения БПЛА, трое ранены в подмосковной Истре
0
97
09:20 13.07.2026
Иран уничтожил ряд военных объектов США в Кувейте — КСИР
0
125
09:05 13.07.2026
США в новой атаке на Иран впервые задействовали морские дроны
0
154
09:00 13.07.2026
За ночь над регионами России сбиты 342 украинских БПЛА
0
167
21:01 12.07.2026
Макрон собирает у себя во Франции лидеров стран «коалиции желающих»
0
958
19:54 12.07.2026
ФРГ собирается профинансировать выпуск 50 тыс ударных БПЛА для Украины - СМИ
0
852
18:00 12.07.2026
Эксперты все еще разговаривают, хотя перемирие между США и Ираном рухнуло - Уолтц
0
936
16:55 12.07.2026
Власти Ирана: На данный момент прохождение через Ормузский пролив невозможно
0
993
16:15 12.07.2026
Центральное командование ВС США утверждает, что Ормузский пролив открыт для всех судов
0
1008
15:20 12.07.2026
Тайфун «Бави» привел к отмене более тысячи авиарейсов в аэропортах Шанхая
0
994

Возврат к списку