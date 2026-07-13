На Украине продолжат чтить бандеровцев, пока не поменяются власти — экс-премьер Польши

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Культ бандеровцев останется основой государственной политики Украины до тех пор, пока в стране не сменятся власти. Об этом заявил в эфире телеканала Polsat экс-премьер Польши (2001-2004) Лешек Миллер.

«Пока на Украине правят бандеровцы, ничего не изменится, потому что защита доброго имени [Степана] Бандеры, [Романа] Шухевича и других бандитов входит в число государственных задач», — отметил Миллер. «Только когда эта власть уйдет или будет свергнута, и к власти придут люди, которые будут иначе относиться к своему болезненному прошлому, — только тогда можно будет всерьез задуматься о примирении, о завершении процесса, об эксгумации [жертв Волынской резни]», — добавил он.

Кроме того, бывший польский премьер объяснил, почему на Украине полномасштабно идут перезахоронения солдат Вермахта, но тормозится процесс эксгумации жертв Волынской резни. «На этот вопрос есть только один ответ. На останках немецких солдат видны следы, оставшиеся в результате боевых действий, участия в сражениях. <…> А вот останки убитых поляков — это кости женщин, детей, детские черепа с вбитыми гвоздями, разрубленные и изрезанные кости. И это украинцы не хотят показывать миру», — рассказал Миллер.