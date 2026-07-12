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Макрон собирает у себя во Франции лидеров стран «коалиции желающих»

21:01 12.07.2026 Источник: РБК

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник 13 июля примет у себя лидеров стран «коалиции желающих». В ходе встречи не менее 25 глав государств и правительств будет обсуждаться поддержка Украины, пишет Euronews.

По данным издания, союзники намерены «укрепить» чувство единства и сотрудничества в поддержку Украины после саммита G7 и саммита НАТО в Анкаре, где союзники обязались направить Киеву военную помощь в размере €70 млрд.

По словам советника Макрона, цель встречи — показать, что западные союзники продолжают оказывать поддержку Украине и Москва может не полагаться на «усталость от конфликта».

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