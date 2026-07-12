ФРГ собирается профинансировать выпуск 50 тыс ударных БПЛА для Украины - СМИ

19:54 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия профинансирует закупку 50 тыс. ударных дронов для Украины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его информации, речь идет о дронах украинского производителя Skyfall, которые оснащены программным обеспечением для автоматического отслеживания цели. Контракт оценивается примерно в 90 млн евро. Минобороны ФРГ пока не комментировало информацию Reuters.