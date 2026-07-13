Иран уничтожил ряд военных объектов США в Кувейте — КСИР
09:20 13.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщил об успешном нанесении ударов по американским авиабазам в Кувейте.
«Бойцы воздушно-космических сил КСИР на третьем этапе операции возмездия <…> уничтожили топливные резервуары, систему ПВО Patriot на американской базе Али-Салем, Кувейт, а также стратегическую радиолокационную систему FPS на базе Ахмед аль-Джабер», — говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Mehr.
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