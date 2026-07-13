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НОВОСТИ

За ночь над регионами России сбиты 342 украинских БПЛА

09:00 13.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны сбили 342 беспилотника ВСУ над регионами РФ за ночь. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 20:00 12 июля до 08:00 мск 13 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 342 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.

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