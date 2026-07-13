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Экс-премьер Бангладеш по возвращении в страну сразу отправится в тюрьму — прокурор

10:20 13.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина отправится в тюрьму сразу же после возвращения в страну. Об этом заявил журналистам главный прокурор Международного трибунала по уголовным делам Бангладеш Мохаммад Аминул Ислам.

На минувшей неделе Шейх Хасина заявила агентству Reuters, что может вернуться из Индии на родину, где ей грозит смертный приговор, в декабре.

По словам Ислама, не существует правовых норм, позволяющих экс-премьеру добровольно сдаться властям сразу после возвращения в страну. «Если она находится под контролем индийского правительства, она не может вернуться самостоятельно. Либо она будет передана правительству Бангладеш согласно договору об экстрадиции, либо ее выдворят», — сказал прокурор, подчеркнув, что «в случае выдачи по договору она будет немедленно арестована и помещена в тюрьму».

Как указал главный прокурор, Шейх Хасина, приговоренная трибуналом к смертной казни, не имеет права на освобождение под залог. «В Бангладеш пока нет прецедентов освобождения под залог осужденного, приговоренного к смертной казни», — пояснил он. Кроме этого, экс-премьер утратила право на подачу апелляции, поскольку не сделала этого в установленный законом срок в 30 дней. «Если право на апелляцию отсутствует, приговор остается в силе», — заявил прокурор.

В июле 2024 года Бангладеш охватили антиправительственные протесты, активное участие в них принимали студенты, недовольные высоким уровнем безработицы и отсутствием экономических перспектив. В результате беспорядков и стычек протестующих с полицией погибли около 1,4 тыс. человек. 5 августа 2024 года Шейх Хасина улетела в Индию.

17 ноября прошлого года Международный трибунал по уголовным делам Бангладеш заочно приговорил Шейх Хасину к смертной казни за преступления против человечности при подавлении массовых беспорядков 2024 года. После оглашения приговора бывший премьер в интервью в СМИ неоднократно заявляла, что не отдавала приказа убивать протестующих.

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