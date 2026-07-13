Сокращение экономической зависимости от Китая обойдется Европе и США в $23,6 трлн — FT
10:32 13.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Странам Европы и США придется инвестировать дополнительные $23,6 трлн в течение 25 лет, чтобы избавиться от экономической зависимости от Китая. При этом сам процесс отмежевания может привести к росту инфляции до 2,5% в отдельных секторах, сообщила газета Financial Times со ссылкой на EY-Parthenon, подразделение компании консалтинговых и аудиторских услуг EY.
Эксперты проанализировали затраты на выстраивание новых производственных и логистических цепочек, обрабатывающих мощностей, исследовательских центров и замену программного обеспечения китайских компаний. США на эти цели потребуются инвестиции в размере $13,7 трлн, странам Еврозоны придется вложить $9,1 трлн, а для Великобритании такая политика обойдется в $800 млрд.
Правительству и частным компаниям США придется ежегодно инвестировать около $550 млрд, что примерно соответствует $600 млрд, которые в 2025 году американские технологические корпорации выделили на выстраивание центров хранения и обработки данных, пишет газета. ЕС придется практически вдвое увеличить свой ежегодный бюджет. Как пишет издание, огромные инвестиции подчеркивают масштаб вызова, с которым придется иметь дело западным странам, если они решат радикально снизить зависимость от экономики Китая. «Локализация цепочек поставок без того, чтобы перекладывать непомерно высокие траты на налогоплательщиков и потребителей, будет одним из сложнейших вызовов для бизнеса и правительств в ближайшие годы», — сказал аналитик EY-Parthenon Мэтс Перссон.
При этом авторы доклада считают, что суммарные ежегодные инвестиции в размере $940 млрд теоретически не являются «неподъемными», но это будут дополнительные траты сверх существующих инвестиционных планов, в том числе в инфраструктуру и оборону. Поскольку отпускные цены в Китае на 20-100% ниже, чем на Западе, то отмежевание от китайской экономики приведет к росту цен и ключевой ставки. Так, в Европе в отдельных секторах экономики цены могут вырасти на 1-2,5%.
По мнению аналитика банка Natixis Алисии Гарсия-Херреро, полное сокращение зависимости экономик Запада от Китая в краткосрочной перспективе невозможно. «Проблема не просто в том, во сколько это обойдется, но в том, что Китай может вмешаться [в этот процесс], чтобы остановить такое отмежевание за счет существующих механизмов контроля над поставками всего — от редкоземельных металлов до фармацевтических продуктов», — приводит FT ее комментарий.
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