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Алиев заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и Россией

12:20 13.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сложный период в отношениях между Азербайджаном и Россией остался позади, они полностью нормализовались. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии Глобального медиафорума в городе Шуша.

«Важно, что этот процесс (сложности — прим. ТАСС) уже позади, и я бы сказал, что отношения полностью нормализованы», — сказал Алиев. По его словам, контакт осуществляется на разных уровнях: и на правительственном, и по линии сопредседателей межправкомиссии, министерств иностранных дел, администрации президента.

«Так что в этом плане, я думаю, все идет хорошо, и мы этому рады», — подчеркнул азербайджанский лидер. Он отметил, что отношения между Россией и Азербайджаном важны и двустороннего формата, и для более широкой географии. «Они охватывают и традиционные сферы взаимодействия, и новые, которые могут возникнуть. Тут и транспортная составляющая играет очень важную роль, торговля, гуманитарное сотрудничество», — добавил Алиев.

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