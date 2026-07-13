Алиев заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и Россией
12:20 13.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сложный период в отношениях между Азербайджаном и Россией остался позади, они полностью нормализовались. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии Глобального медиафорума в городе Шуша.
«Важно, что этот процесс (сложности — прим. ТАСС) уже позади, и я бы сказал, что отношения полностью нормализованы», — сказал Алиев. По его словам, контакт осуществляется на разных уровнях: и на правительственном, и по линии сопредседателей межправкомиссии, министерств иностранных дел, администрации президента.
«Так что в этом плане, я думаю, все идет хорошо, и мы этому рады», — подчеркнул азербайджанский лидер. Он отметил, что отношения между Россией и Азербайджаном важны и двустороннего формата, и для более широкой географии. «Они охватывают и традиционные сферы взаимодействия, и новые, которые могут возникнуть. Тут и транспортная составляющая играет очень важную роль, торговля, гуманитарное сотрудничество», — добавил Алиев.
НОВОСТИ
- 13:12 13.07.2026
- Евросоюз ввел санкции против компании VK и юрлица мессенджера «Макс»
- 13:08 13.07.2026
- В Москве создано 139 мест организованного отдыха у воды
- 13:00 13.07.2026
- ВС РФ отразили контрнаступление ВСУ восточнее Святогорска в ДНР — Пушилин
- 12:32 13.07.2026
- В помощь потерявшим жилье в приграничье направят еще 3 млрд рублей — Мишустин
- 12:05 13.07.2026
- Европа из-за дефицита ракет отстает в космической гонке — Bloomberg
- 12:00 13.07.2026
- Более 700 человек умерли в ДР Конго от Эболы
- 11:50 13.07.2026
- Искусственный интеллект поможет компаниям избежать простоев и нештатных ситуаций
- 11:45 13.07.2026
- Собянин: «Мой спортивный район» увеличивает количество бесплатных тренировок
- 11:32 13.07.2026
- В порту Черноморск поражена инфраструктура, используемая для военных грузов ВСУ
- 11:20 13.07.2026
- Площадь пожара под Парижем увеличилась за ночь в 2 раза — пожарные
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать