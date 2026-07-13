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ВС РФ отразили контрнаступление ВСУ восточнее Святогорска в ДНР — Пушилин

13:00 13.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ безуспешно пытались контратаковать в районе села Пришиб к востоку от Святогорска ДНР, сообщил «Вестям» глава республики Денис Пушилин.

«Также мы видим, что противник пытался контратаковать в районе Пришиба, но наши подразделения удержали ситуацию, и ситуация достаточно ровная остается», — сказал Пушилин.

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