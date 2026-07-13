В Москве создано 139 мест организованного отдыха у воды

13:08

В московский единый городской перечень мест отдыха у воды включены восемь благоустроенных зон отдыха нового формата. В результате всего в столице теперь 15 зон отдыха у воды, благоустроенных по новому стандарту. Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, в перечень включены Гольяновский пруд в Горьяновском районе, Большой Перовский пруд в Новогирееве, Большой Очаковский пруд в Очаково-Матвеевском, Удальцовские (Верхний и Нижний) пруды в районе Проспект Вернадского, Центральный (Большой Солнцевский) пруд в Солнцеве, Новоясеневские (Ясеневские) пруды в Ясеневе, Бирюлевские (Верхний и Нижний) пруды в Бирюлеве Восточном, Черневские (Верхний и Нижний) пруды в Южном Бутове.

Благоустройство водоемов было завершено в мае — июне 2026 года. Для обустройства пляжа использовались специальные настилы из террасной доски, на которых размещены шезлонги, лежаки, зонты и навесы для защиты от солнца. У самой воды созданы песчаные полосы.

На Гольяновском и Черневском прудах (пляж № 2) также были оборудованы бассейны с раздевалками и душевыми. Рядом с пляжами размещены спортивные площадки для воркаута и волейбола, созданы детские игровые зоны. Отдыхающие с комфортам могут ходить по дорожкам, использовать современные скамейки, вечером работает новое освещение. Для отдыха также можно использовать беседки, качели и гамаки, а в специальных павильонах открыты кафе. На пляжах также размещены медпункты, где могут оказать срочную помощь. Кроме того, безопасность отдыхающих обеспечат системы видеонаблюдения и оповещения, а также спасательные вышки.

Напомним, в Москве созданы 139 мест организованного отдыха на водных объектах во всех административных округах. В рамках проекта «Лето в Москве» в 2026 году в парках, подведомственных столичному Департаменту культуры, открыли 41 комфортную зону отдыха у воды, а в парковых зонах и на фестивальных площадках открыты 25 зон для плавания с бассейнами.