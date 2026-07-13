ВС РФ поразили два морских парома, контейнеровоз и судно в порту Черноморск

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ поразили в порту Черноморск два морских парома, контейнеровоз, судно проекта «Шостка», а также подводный док для хранения необитаемых подводных аппаратов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Кроме того, в порту Черноморск поражены два морских парома типа „ро-ро“ и контейнеровоз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также килекторное судно проекта 416 „Шостка“ и плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов», — говорится в сообщении.