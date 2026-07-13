Космонавту Пескову присвоено звание Героя России и почетное звание летчика-космонавта
14:32 13.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Звание Героя России и почетное звание «Летчик-космонавт РФ» присвоено космонавту Роскосмоса Кириллу Пескову. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован.
В документе отмечается, что звание Героя России Песков получил за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа МКС.
Песков родился в 1990 году в Туве, закончил Ульяновское высшее училище гражданской авиации. Работал вторым пилотом самолетов «Боинг-757». Шестой в истории МКС россиянин, совершивший полет в составе экипажа американского корабля Crew Dragon. Вернулся на Землю 9 августа 2025 года в составе экипажа миссии Crew-10. Продолжительность его полета составила 147 суток.
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