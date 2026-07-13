Европа из-за дефицита ракет отстает в космической гонке — Bloomberg
12:05 13.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейские страны проигрывают основным конкурентам в космической гонке из-за острого дефицита ракет-носителей. Об этом пишет агентство Bloomberg.
По его данным, Россия, Китай и США за последние пять лет вывели сотни спутников на орбиту, испытывают новые системы, активно задействуют так называемые спутники-инспекторы, которые могут приближаться к объектам на орбите и отслеживать их активность. По оценкам агентства, три страны за этот период направили $200 млрд на выстраивание оборонных и разведывательных возможностей в космосе.
«В этой все более интенсивной гонке отсутствует Европа, скованная несовпадением интересов, ограниченными национальными бюджетами и отсутствием ключевой космической технологии — достаточным количеством тяжелых ракет-носителей, чтобы осуществлять каждый год многократные запуски на орбиту», — пишет агентство.
В 2025 году Европейское космическое агентство (ESA) запустило всего 4 тяжелые ракеты Ariane 6 грузоподъемностью чуть менее 22 тонн. Из-за производственных и инфраструктурных ограничений ESA может запускать лишь 10 таких ракет в год. В то же время США осуществляют 15 пусков в месяц, при этом грузоподъемность крупнейшей ракеты американского производства Falcon Heavy составляет 64 тонн, почти в 3 раза больше, чем у Ariane 6. Как пишет агентство, ликвидация такого отставания от США будет стоить Европе миллиарды евро.
«Если Европа всерьез настроена стать суверенным игроком в освоении космоса, она должна быть в состоянии покрывать свои нужды по запускам спутников самостоятельно. Это базовый критерий для того, чтобы считаться космической державой», — сказал агентству доцент кафедры космической политики британского Даремского университета Бледдин Боуен.
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