США через отставку правительства на Украине ищут замену для Зеленского — Азаров

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Смена правительства на Украине происходит под воздействием США, которые хотят использовать пост премьер-министра для подбора кандидата на смену Владимиру Зеленскому. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале.

«Рассматриваю грядущую смену правительства в Украине как определенный кастинг, кто бы мог проявить себя за полгода-год и пойти на смену Зеленскому», — указал он.

Азаров обратил внимание на то, что о смене правительства было объявлено через несколько дней после встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО. «Это не его идея, — добавил он. — Он управляемый и объявил то, что ему было продиктовано».

Экс-премьер отметил, что «пару недель назад США провели социологию, кто мог бы сменить Зеленского и какие настроения преобладают в обществе». «87% украинцев требуют заключения мира. И никто из трех возможных претендентов на пост президента — Зеленский, [экс-главком ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий] Залужный, [глава офиса Зеленского Кирилл] Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов — прим. ТАСС.) — не набрал больше 12% голосов. Что это сказало США? Что они не пользуются популярностью, не видят в них будущих руководителей Украины, — продолжил он. — А как легче всего подбирать новые кандидатуры на президентский пост? Через промежуточную ступень — должность премьера».

Азаров перечислил основных кандидатов на пост премьера: главу Минобороны Михаила Федорова, руководителя «Нафтогаза» Сергея Корецкого, мэра Харькова Игоря Терехова, бывшего премьера Дениса Шмыгаля, занимающего сейчас пост министра энергетики. «По факту, решать американцы будут. Посмотрят, покрутят, а потом спустят команду Зеленскому, а тот по цепочке передаст ее Верховной раде. Обновление будет серьезное», — добавил он.