0
0
161
НОВОСТИ

США через отставку правительства на Украине ищут замену для Зеленского — Азаров

16:32 13.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Смена правительства на Украине происходит под воздействием США, которые хотят использовать пост премьер-министра для подбора кандидата на смену Владимиру Зеленскому. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале.

«Рассматриваю грядущую смену правительства в Украине как определенный кастинг, кто бы мог проявить себя за полгода-год и пойти на смену Зеленскому», — указал он.

Азаров обратил внимание на то, что о смене правительства было объявлено через несколько дней после встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО. «Это не его идея, — добавил он. — Он управляемый и объявил то, что ему было продиктовано».

Экс-премьер отметил, что «пару недель назад США провели социологию, кто мог бы сменить Зеленского и какие настроения преобладают в обществе». «87% украинцев требуют заключения мира. И никто из трех возможных претендентов на пост президента — Зеленский, [экс-главком ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий] Залужный, [глава офиса Зеленского Кирилл] Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов — прим. ТАСС.) — не набрал больше 12% голосов. Что это сказало США? Что они не пользуются популярностью, не видят в них будущих руководителей Украины, — продолжил он. — А как легче всего подбирать новые кандидатуры на президентский пост? Через промежуточную ступень — должность премьера».

Азаров перечислил основных кандидатов на пост премьера: главу Минобороны Михаила Федорова, руководителя «Нафтогаза» Сергея Корецкого, мэра Харькова Игоря Терехова, бывшего премьера Дениса Шмыгаля, занимающего сейчас пост министра энергетики. «По факту, решать американцы будут. Посмотрят, покрутят, а потом спустят команду Зеленскому, а тот по цепочке передаст ее Верховной раде. Обновление будет серьезное», — добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:32 13.07.2026
Ответы России на удары противника будут зеркальными и в несколько раз мощнее — Путин
0
55
17:26 13.07.2026
Ростех построил в Арктике комбинат по добыче платины и палладия
0
76
17:12 13.07.2026
Россию, безусловно, ждет победа — Путин
0
117
17:00 13.07.2026
Россия будет идти только вперед — Путин
0
124
16:12 13.07.2026
ВС Йемена нанесли удар по аэропорту Саны из-за иранского самолета — заявление
0
211
16:00 13.07.2026
Лукашенко призвал не бояться привлечения трудовых мигрантов в Белоруссию
0
242
15:32 13.07.2026
ЕС выделил 120 млн евро Молдавии из Еврофонда мира на усиление ПВО
0
279
15:12 13.07.2026
Все украинцы призывного возраста должны быть на Украине — глава Минобороны Польши
0
354
15:00 13.07.2026
Песков назвал «коалицию желающих» коалицией подстрекателей войны
0
329
14:32 13.07.2026
Космонавту Пескову присвоено звание Героя России и почетное звание летчика-космонавта
0
351

Возврат к списку