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Россию, безусловно, ждет победа — Путин

17:12 13.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россию, безусловно, ждет победа, а ее бойцы идут вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ОНФ «Все для Победы».

«Ребята, наши бойцы, идут вперед», — сказал президент, отметив, что у России получается, несмотря на препоны Запада, развивать экономику, укреплять финансы, совершенствовать ВС РФ в том числе благодаря усилиям Народного фронта. «Получается это, в том числе благодаря вашим усилиям, вы объединили вокруг себя более 20 млн человек, граждан РФ и собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО почти 70 млрд рублей», — указа он.

«Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа», — подчеркнул президент.

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