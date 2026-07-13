Ответы России на удары противника будут зеркальными и в несколько раз мощнее — Путин

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее, противник будет чувствовать это с нарастающим масштабом, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в понедельник осмотрел выставку Народного фронта «Все для Победы!», на которой в том числе показали президенту макет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

«Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они не пытались наносить удары на территории РФ, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом», — сказал Путин.