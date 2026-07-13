США забирают Ормузский пролив под свой контроль, утверждает Трамп

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты берут Ормузский пролив под свой контроль. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп.

«Мы берем под контроль [Ормузский] пролив. У них [Ирана] ничего нет», — сказал он в прямом эфире телекомпании Fox News.