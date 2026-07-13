Сербии не следует спешить в ЕС, который не хочет принимать ее в свои ряды — Джеффри Сакс
18:40 13.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сербии не следует торопиться со вступлением в Евросоюз, который и сам не горит желанием видеть ее в числе своих членов. Такое мнение выразил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс в интервью сербской газете «Политика».
По его оценкам, Белград совершенно прав, проводя внешнюю политику, которая позволяет поддерживать связи «одновременно с Европой, Россией и Китаем, не вставая ни на чью сторону». «Я бы не стал торопить вступление Сербии в Европейский союз, особенно с учетом того, что сам ЕС не проявляет особого рвения принять ее в свои ряды», — отметил он.
Эксперт выразил надежду на то, что Сербия вместе со Словакией и, возможно, в будущем Чехией и другими европейскими странами, разделяющими, как он считает, схожие взгляды, — поможет развернуть Европу прочь от нынешней волны русофобии и вернуть ее к концепции инклюзивной европейской безопасности, опирающейся на Хельсинкский заключительный акт и реформированную ОБСЕ. По мнению Сакса, «в идеале Сербия должна быть частью мудрой и рациональной Европы». «И этот путь наилучшим образом отвечает интересам как Сербии, так и Европы», — сказал он.
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