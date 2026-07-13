США хотят контролировать Ормузский пролив, получая 20% стоимости грузов — Трамп

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты хотят контролировать Ормузский пролив, получая в качестве возмещения за обеспечение безопасного судоходства там 20% стоимости транспортируемых грузов. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Все остальные страны [кроме Ирана] будут справедливо и открыто пользоваться проливом. США будут впредь известны как „хранитель Ормузского пролива“. Однако в качестве таковых и исходя из принципа справедливости будут получать возмещение в размере 20% всех транспортируемых грузов за все расходы, связанные с обеспечением безопасности в этом весьма неспокойном регионе мира. Процесс и формирование начнутся немедленно», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Через Ормузский пролив транспортируется примерно 25% мировых объемов торговли нефтью и около 20% — сжиженным природным газом.