Парламент Венгрии принял поправку к конституции об отстранении от должности президента
22:00 13.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламент Венгрии принял 17-ю поправку к конституции, предусматривающую отстранение от должности президента республики Тамаша Шуйока.
«В поддержку законопроекта высказались 139 депутатов, против — шестеро», — сообщила спикер парламента Агнеш Форстхоффер. Трансляция заседания велась на сайте высшего законодательного органа страны.
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