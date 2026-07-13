Новый верховный лидер Ирана выступает за расширение отношений с РФ — Пезешкиан
20:40 13.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, как и его отец Али Хаменеи, выступает за расширение отношений с Россией. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан на встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым.
«Отношения с Россией всегда находились в центре внимания погибшего лидера Исламской революции, а также нынешнего верховного лидера. Этот курс будет и впредь последовательно и решительно продолжен», — приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.
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