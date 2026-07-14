Трамп поддержит законопроект об антироссийских санкциях, утверждает CNN
09:20 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп намерен поддержать одобрение Конгрессом законопроекта об ужесточении санкций против России. С таким утверждением выступила телекомпания CNN, ссылающаяся на неназванного представителя Белого дома.
По ее версии, документ в случае его принятия Конгрессом откроет администрации Трампа дорогу в том числе для введения пошлин в отношении стран, закупающих российскую нефть. Такое решение американского лидера, указывает CNN, было принято спустя несколько дней после скоропостижной смерти одного из авторов законопроекта — сенатора-республиканца (от штата Южная Каролина) Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).
Документ представила в начале апреля двухпартийная группа американских сенаторов. Ключевыми авторами законопроекта стали Грэм и Ричард Блюменталь (демократ, от штата Коннектикут). Эта инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров РФ. В предложении сенаторов были указаны пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.
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