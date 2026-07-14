0
0
107
НОВОСТИ

Свыше 50 тыс. военнослужащих США развернуты на Ближнем Востоке — СЕНТКОМ

10:00 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число американских военнослужащих, развернутых сейчас на Ближнем Востоке, превышает 50 тысяч. Об этом заявило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

«Более 50 тысяч американских военнослужащих в настоящее время развернуты на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении командования в социальной сети X.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:20 14.07.2026
КСИР заявил об ударе по авиабазе США в Иордании
0
36
10:05 14.07.2026
Товарооборот Китая и России за полгода вырос на 25,6%
0
84
09:32 14.07.2026
Вучич заявил, что европейские страны «серьезно вооружают» Украину
0
168
09:20 14.07.2026
Трамп поддержит законопроект об антироссийских санкциях, утверждает CNN
0
170
09:05 14.07.2026
КСИР атаковал два танкера, пытавшихся пройти через Ормузский пролив
0
217
09:00 14.07.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 288 украинских БПЛА
0
206
22:40 13.07.2026
Цена Brent на бирже ICE поднялась выше $83 за баррель
0
821
22:00 13.07.2026
Парламент Венгрии принял поправку к конституции об отстранении от должности президента
0
836
21:20 13.07.2026
США хотят контролировать Ормузский пролив, получая 20% стоимости грузов — Трамп
0
811
20:40 13.07.2026
Новый верховный лидер Ирана выступает за расширение отношений с РФ — Пезешкиан
0
970

Возврат к списку