Свыше 50 тыс. военнослужащих США развернуты на Ближнем Востоке — СЕНТКОМ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число американских военнослужащих, развернутых сейчас на Ближнем Востоке, превышает 50 тысяч. Об этом заявило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

«Более 50 тысяч американских военнослужащих в настоящее время развернуты на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении командования в социальной сети X.