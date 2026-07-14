Свыше 50 тыс. военнослужащих США развернуты на Ближнем Востоке — СЕНТКОМ
10:00 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число американских военнослужащих, развернутых сейчас на Ближнем Востоке, превышает 50 тысяч. Об этом заявило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).
«Более 50 тысяч американских военнослужащих в настоящее время развернуты на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении командования в социальной сети X.
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