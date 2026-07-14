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ФСБ сорвала массированную атаку БПЛА на стратегическое предприятие в Подмосковья

11:05 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ сорвала массированную атаку беспилотниками на стратегическое предприятие в одном из жилых массивов Подмосковья. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В ходе работы по противодействию украинским спецслужбам предотвращен террористический акт, планировавшийся Службой безопасности Украины (СБУ) в отношении стратегического предприятия, расположенного в жилом секторе Московской области, с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), доставленных на территорию России контрабандным путем», — сказали в ЦОС. «Началом спецоперации по пресечению теракта послужила разведывательная информация о доставке груза со средствами поражения по маршруту г. Братислава (Словакия) — г. Седльце (Республика Польша) — г. Брест (Республика Беларусь) — Московская область, организованной СБУ при содействии спецслужб европейских государств», — добавили в ЦОС.

Планировалось дистанционно запустить 35 FPV-дронов, оснащенных устойчивыми к работе РЭБ системами управления канадского производства, из помещения расположенного рядом с предприятием арендованного ангара. «После запуска противником беспилотников все средства террора были уничтожены силами спецподразделения ФСБ России, сопровождавшего проведение операции. Мероприятия проводились в условиях гарантированного обеспечения безопасности объекта посягательства, а также гражданских лиц и военнослужащих», — подчеркнули в ФСБ.

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