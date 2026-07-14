Иран переиграл США при подписании меморандума за счет опытности своих переговорщиков — FT

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США на переговорах о меморандуме по урегулированию с Ираном были в менее выгодном положении из-за неопытности собственных переговорщиков. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По словам издания, президент США Дональд Трамп предпочитает поручать заключение внешнеполитических сделок своим доверенным лицам, а не экспертам по региону. Многие критики Трампа считают, что принятый меморандум об урегулировании не был жизнеспособным, так как американский лидер «отодвинул экспертов на второй план». «Нас переиграли. Иранцы — опытные переговорщики, они привели команды экспертов, которые разбираются в своих сферах на 100%. США так не сделали, и в одностороннем порядке поставили себя в менее выгодное положение», — считает Яэль Лемперт, экс-посол США в Иордании, уволенная в начале второго президентского срока Трампа.

«Чтобы иметь возможность конкурировать, в данном случае с иранскими переговорщиками, которые, как я знаю по собственному опыту, отлично разбираются в этих вопросах, нужен именно аполитичный профессионализм», — заявил газете Уильям Бернс, экс-директор ЦРУ, в прошлом принимавший участие в переговорах по ядерной программе Ирана.