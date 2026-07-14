Иран переиграл США при подписании меморандума за счет опытности своих переговорщиков — FT
12:05 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США на переговорах о меморандуме по урегулированию с Ираном были в менее выгодном положении из-за неопытности собственных переговорщиков. Об этом пишет газета Financial Times (FT).
По словам издания, президент США Дональд Трамп предпочитает поручать заключение внешнеполитических сделок своим доверенным лицам, а не экспертам по региону. Многие критики Трампа считают, что принятый меморандум об урегулировании не был жизнеспособным, так как американский лидер «отодвинул экспертов на второй план». «Нас переиграли. Иранцы — опытные переговорщики, они привели команды экспертов, которые разбираются в своих сферах на 100%. США так не сделали, и в одностороннем порядке поставили себя в менее выгодное положение», — считает Яэль Лемперт, экс-посол США в Иордании, уволенная в начале второго президентского срока Трампа.
«Чтобы иметь возможность конкурировать, в данном случае с иранскими переговорщиками, которые, как я знаю по собственному опыту, отлично разбираются в этих вопросах, нужен именно аполитичный профессионализм», — заявил газете Уильям Бернс, экс-директор ЦРУ, в прошлом принимавший участие в переговорах по ядерной программе Ирана.
НОВОСТИ
- 12:00 14.07.2026
- Турист сорвался со скалы на острове Итуруп на Сахалине и погиб
- 11:35 14.07.2026
- ИИ-помощник ГигаЧат теперь распознает эмоции и находит нужные моменты в длинных аудио
- 11:32 14.07.2026
- ВС РФ поразили танкер на переходе из порта Черноморск в Одессу
- 11:20 14.07.2026
- В 2025 году численность детей-сирот сократилась на 11,5%
- 11:05 14.07.2026
- ФСБ сорвала массированную атаку БПЛА на стратегическое предприятие в Подмосковья
- 11:00 14.07.2026
- Китай за первое полугодие 2026 года сократил импорт нефти на 11,4%
- 10:32 14.07.2026
- Украина не готова к зиме ни по газу, ни по углю — Азаров
- 10:20 14.07.2026
- КСИР заявил об ударе по авиабазе США в Иордании
- 10:05 14.07.2026
- Товарооборот Китая и России за полгода вырос на 25,6%
- 10:00 14.07.2026
- Свыше 50 тыс. военнослужащих США развернуты на Ближнем Востоке — СЕНТКОМ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать