Собянин: Москвичи выберут имена для поездов МЦД в «Активном гражданине»
12:18 14.07.2026
Жители Москвы смогут принять участие в выборе названий для поездов, которые курсируют по Московским центральным диаметрам (МЦД) и Московскому центральному кольцу (МЦК). По словам мэра столицы Сергея Собянина, пассажиры уже знают такие названия как «Иволга» и «Ласточка», которые носят поезда, эксплуатируемые на МЦК и МЦД. Теперь свои имена должны получить поезда серий ЭП2Д и ЭП2ДМ, составляют часть подвижного состава парка.
«Электропоезда ЭП2Д производства Демиховского завода обеспечивают привычный москвичам комфорт на всех диаметрах МЦД. Они оснащены климат-контролем, удобными креслами, местами для маломобильных граждан и креплениями для велосипедов», - напомнил градоначальник. – Модифицированная версия — ЭП2ДМ — создается полностью из отечественных комплектующих. Поезд отличается обновленным дизайном головного вагона, улучшенной эргономикой сидений, сидениями с USB-розетками и современными медиаэкранами в салоне».
Как рассказал глава города голосование, в ходе которого горожане смогут выбрать название поездов, стартовало в рамках проекта «Активный гражданин». «Среди вариантов – обитатели московских лесов и парков: Грач, Скворец, Королек и Лазоревка. При желании можно предложить и свой вариант наименования», - рассказал мэр.
По данным Собянина, на четырех действующих диаметрах МЦД поезда удалось обновить на 100%, с 2014 года для этих маршрутов закупили 398 современных составов. Сейчас идет активное обновление поездов на Ярославском направлении — наиболее загруженном в Центральном транспортном узле, на котором в рабочие дни совершается более 300 тыс. поездок ежедневно. Пока доля новых вагонов на этом направлении превышает 30%, подчеркнул мэр, отметив, что на маршруты взамен устаревших серий вышли 30 новейших поездов. Среди них 25 составов «Иволга 4.0» и пять модифицированных электропоездов ЭП2ДМ. Кроме того, еще более 60 поездов планируется закупить и ввести в эксплуатацию до 2030 года.
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