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Турист сорвался со скалы на острове Итуруп на Сахалине и погиб

12:00 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турист из незарегистрированной группы сорвался со скалы на Итурупе (Курильские острова), он умер от полученных травм. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«Сегодня в 13:08 (04:08 мск) на телефон службы 112 поступило сообщение о том, что с Чертовой скалы в 44 километрах от города Курильска сорвался и получил черепно-мозговую травму турист из незарегистрированной туристической группы», — сказали в ГУ МЧС.

На место направили спасателей поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области, экипаж скорой медицинской помощи и сотрудников полиции.

«Прибывший экипаж скорой помощи, к сожалению, констатировал смерть пострадавшего», — говорится в сообщении. Сотрудники полиции проводят оперативно-следственные мероприятия.

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