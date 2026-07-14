Нидерланды примут участие в военных учениях вместе с Украиной — премьер

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды примут участие в военных учениях с Украиной, целью которых станет подготовка к размещению на украинской территории «международного военного контингента». Об этом заявил премьер-министр королевства Роб Йеттен.

По его словам, учения с участием украинских военнослужащих должны пройти в ближайшие месяцы на территории соседних с Украиной стран ЕС. При этом конкретная роль Нидерландов в маневрах пока не определена. Как отметил премьер, она будет зависеть от запроса Франции и Великобритании, которые играют ведущую роль в организации учений. «Как только поступит запрос, мы в кратчайшие сроки определим, каким образом будем участвовать в этих учениях», — приводит слова Йеттена агентство ANP.