Конфликт на Украине превращается в войну армий роботов — NYT

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Целые армии робототехники уже сейчас воюют на Украине, меняя традиционный ход боевых действий. Об этом говорится в статье газеты The New York Times.

Издание отмечает, что помимо летающих дронов, которые ранее «привлекли внимание всего мира и переписали правила ведения боевых действий», стороны сейчас все активнее применяют и наземных роботов. Батальоны наземных роботов, как гусеничных, так и колесных машин, которые доставляют различные припасы и боеприпасы, эвакуируют раненых, устанавливают мины и даже удерживают под огневым контролем территорию, теперь каждый месяц выполняют тысячи миссий, пишет газета. В статье также говорится, что уже есть случаи, когда наземные беспилотные боевые машины на переднем крае штурмуют и захватывают вражеские окопы, что еще совсем недавно «казалось делом далекого будущего».

The New York Times указала, что боевые действия на Украине дали сильный импульс развитию военной робототехники в первую очередь у противоборствующих сторон, но использование этих дронов уже выходит за пределы данного конфликта. Так, например, украинские разработки недавно применялись американцами в ходе войны с Ираном, указала газета.