Цена Brent на бирже ICE поднялась выше $87 за баррель
15:00 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE превысила $87 за баррель впервые с 12 июня 2026 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 11:57 мск, стоимость Brent поднималась на 4,6%, до $87,18 за баррель.
К 12:02 мск стоимость Brent ускорила рост и торговалась на уровне $87,32 за баррель (+4,83%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в августе росла на 3,86%, до $81,16 за баррель.
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