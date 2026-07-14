Цена Brent на бирже ICE поднялась выше $87 за баррель

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE превысила $87 за баррель впервые с 12 июня 2026 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 11:57 мск, стоимость Brent поднималась на 4,6%, до $87,18 за баррель.

К 12:02 мск стоимость Brent ускорила рост и торговалась на уровне $87,32 за баррель (+4,83%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в августе росла на 3,86%, до $81,16 за баррель.