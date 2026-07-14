0
0
0
НОВОСТИ

Цена Brent на бирже ICE поднялась выше $87 за баррель

15:00 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE превысила $87 за баррель впервые с 12 июня 2026 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 11:57 мск, стоимость Brent поднималась на 4,6%, до $87,18 за баррель.

К 12:02 мск стоимость Brent ускорила рост и торговалась на уровне $87,32 за баррель (+4,83%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в августе росла на 3,86%, до $81,16 за баррель.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 14.07.2026
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 380 военнослужащих в зоне СВО
0
0
14:32 14.07.2026
Путин поручил на время заморозить порог доходов для уплаты НДС
0
135
14:12 14.07.2026
Большинство американцев считает, что война между США и Ираном затянется — Reuters
0
156
14:00 14.07.2026
Конфликт на Украине превращается в войну армий роботов — NYT
0
195
13:32 14.07.2026
Нидерланды примут участие в военных учениях вместе с Украиной — премьер
0
221
13:12 14.07.2026
В Швеции хотят расширить программу репатриационных выплат мигрантам
0
241
13:00 14.07.2026
World Rowing не вернет флаг российским гребцам, несмотря на решение МОК
0
245
12:32 14.07.2026
Пособник сорванного теракта в Подмосковье открыл огонь по сотрудникам ФСБ в квартире
0
350
12:20 14.07.2026
Польша пока не предусматривает передачи новых ракет для Patriot Киеву — Туск
0
305
12:18 14.07.2026
Собянин: Москвичи выберут имена для поездов МЦД в «Активном гражданине»
0
283

Возврат к списку