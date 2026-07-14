15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не приемлет обвинений Европейского союза в кибератаках, Москву много лет голословно обвиняют в том, к чему она не причастна. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не приемлем все эти обвинения. Вы знаете, что на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности. Всегда эти обвинения звучат голословно, никогда они не звучат аргументированно, и никогда мы не слышим никаких доказательств», — отметил представитель Кремля, комментируя обвинения Евросоюза в кибератаках.