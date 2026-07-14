0
0
155
НОВОСТИ

Кремль не приемлет голословных обвинений ЕС в кибератаках — Песков

15:32 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не приемлет обвинений Европейского союза в кибератаках, Москву много лет голословно обвиняют в том, к чему она не причастна. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не приемлем все эти обвинения. Вы знаете, что на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности. Всегда эти обвинения звучат голословно, никогда они не звучат аргументированно, и никогда мы не слышим никаких доказательств», — отметил представитель Кремля, комментируя обвинения Евросоюза в кибератаках.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 14.07.2026
Макроэкономические показатели указывают на будущее снижение ключевой ставки — Путин
0
17
16:12 14.07.2026
Марокко и США создадут в королевстве центр военной подготовки для стран Африки — армия
0
70
16:00 14.07.2026
Москва считает ошибкой позицию Баку по Украине и будет объяснять свою — Песков
0
117
15:12 14.07.2026
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 380 военнослужащих в зоне СВО
0
189
15:00 14.07.2026
Цена Brent на бирже ICE поднялась выше $87 за баррель
0
211
14:32 14.07.2026
Путин поручил на время заморозить порог доходов для уплаты НДС
0
290
14:12 14.07.2026
Большинство американцев считает, что война между США и Ираном затянется — Reuters
0
280
14:00 14.07.2026
Конфликт на Украине превращается в войну армий роботов — NYT
0
329
13:32 14.07.2026
Нидерланды примут участие в военных учениях вместе с Украиной — премьер
0
341
13:12 14.07.2026
В Швеции хотят расширить программу репатриационных выплат мигрантам
0
339

Возврат к списку