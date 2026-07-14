Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 380 военнослужащих в зоне СВО

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 380 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 160 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 210, «Южная» — до 140, «Центр» — более 330, на направлении «Восток» — свыше 475 и «Днепр» — до 65 военнослужащих.