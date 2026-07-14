Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 380 военнослужащих в зоне СВО
15:12 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 380 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 160 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 210, «Южная» — до 140, «Центр» — более 330, на направлении «Восток» — свыше 475 и «Днепр» — до 65 военнослужащих.
НОВОСТИ
- 16:32 14.07.2026
- Макроэкономические показатели указывают на будущее снижение ключевой ставки — Путин
- 16:12 14.07.2026
- Марокко и США создадут в королевстве центр военной подготовки для стран Африки — армия
- 16:00 14.07.2026
- Москва считает ошибкой позицию Баку по Украине и будет объяснять свою — Песков
- 15:32 14.07.2026
- Кремль не приемлет голословных обвинений ЕС в кибератаках — Песков
- 15:00 14.07.2026
- Цена Brent на бирже ICE поднялась выше $87 за баррель
- 14:32 14.07.2026
- Путин поручил на время заморозить порог доходов для уплаты НДС
- 14:12 14.07.2026
- Большинство американцев считает, что война между США и Ираном затянется — Reuters
- 14:00 14.07.2026
- Конфликт на Украине превращается в войну армий роботов — NYT
- 13:32 14.07.2026
- Нидерланды примут участие в военных учениях вместе с Украиной — премьер
- 13:12 14.07.2026
- В Швеции хотят расширить программу репатриационных выплат мигрантам
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать