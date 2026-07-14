Марокко и США создадут в королевстве центр военной подготовки для стран Африки — армия
16:12 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Марокко и Соединенные Штаты подписали меморандум о взаимопонимании о создании на территории королевства совместного многопрофильного центра подготовки военных специалистов из африканских стран. Об этом говорится в заявлении марокканских вооруженных сил.
«Создание центра будет способствовать стабилизации ситуации в сфере безопасности, а также позволит повысить уровень оперативной готовности и взаимодействия между марокканскими и американскими вооруженными силами», — указывается в документе, который привел новостной портал Lakome. Кроме того, отмечается в заявлении, «центр будет служить базой подготовки для военных специалистов из стран-партнеров в Африке, способствовать внедрению инноваций в сфере обороны, тем самым повышая уровень эффективности в противостоянии общим угрозам и укрепляя региональную стабильность».
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