Марокко и США создадут в королевстве центр военной подготовки для стран Африки — армия

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Марокко и Соединенные Штаты подписали меморандум о взаимопонимании о создании на территории королевства совместного многопрофильного центра подготовки военных специалистов из африканских стран. Об этом говорится в заявлении марокканских вооруженных сил.

«Создание центра будет способствовать стабилизации ситуации в сфере безопасности, а также позволит повысить уровень оперативной готовности и взаимодействия между марокканскими и американскими вооруженными силами», — указывается в документе, который привел новостной портал Lakome. Кроме того, отмечается в заявлении, «центр будет служить базой подготовки для военных специалистов из стран-партнеров в Африке, способствовать внедрению инноваций в сфере обороны, тем самым повышая уровень эффективности в противостоянии общим угрозам и укрепляя региональную стабильность».