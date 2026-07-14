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НОВОСТИ

Верховная рада отправила в отставку премьер-министра и правительство Украины

17:00 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада большинством голосов отправила в отставку с поста премьер-министра Украины Юлию Свириденко. Трансляция заседания парламента ведется телеканалом «Рада».

Согласно законодательству Украины это влечет за собой отставку всего правительства.

13 июля Свириденко дала понять, что ее отставка происходит не по собственному желанию, а по инициативе Владимира Зеленского.

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